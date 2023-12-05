بينهم ضباط.. الاحتلال يعلن مقتل 5 عسكريين إسرائيليين داخل قطاع غزة

(مصراوي)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل ضابطين اثنين خلال عمليات التوغل البري داخل قطاع غزة.

وأفاد جيش الاحتلال، أن أحد الضابطين الذين قتلا نائب قائد سرية لترتفع بذلك خسائر جيش الاحتلال من الجنود اليوم إلى 5 عسكريين بعد اشتباكات عنيفة مع حركات المقاومة الفلسطينية في محاور مختلفة في قطاع غزة.

وفي وقت سابق اليوم أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل اثنين من عسكرييه خلال اشتباكات مباشرة داخل قطاع غزة، مشيرًا إلى أن أحدهم ضابط تولى منصب نائد قائد سرية في اللواء المدرع رقم 188 دون ذكر مزيدًا من التفاصيل.