حكومة الاحتلال: مقتل 406 جنود إسرائيلين حتى الآن

مصراوي

قال إيلون ليفي المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلية، إننا حاصرنا مخيم جباليا واستهدفنا معقلًا لحماس فيه.

وتابع المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الحرب ستؤدي إلى القضاء على قدرة حماس على شن هجمات وعلى حكمها لغزة.

ولفت ليفي إلى أن 406 جنود إسرائيليين قتلوا حتى الآن، موضحًا أن هناك جهود دبلوماسية بالتوازي مع الحرب للإفراج عن الأسرى.

وأوضح أن حكومة الاحتلال ملتزمة بتحقيق أهداف الحرب بما في ذلك إطلاق سراح الأسرى وإنهاء حكم حماس.