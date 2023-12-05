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BBC

حكومة الاحتلال: مقتل 406 جنود إسرائيلين حتى الآن

01:25 م الثلاثاء 05 ديسمبر 2023

قصف غزة الاحتلال الإسرائيلي طوفان الأقصى

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مصراوي

قال إيلون ليفي المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلية، إننا حاصرنا مخيم جباليا واستهدفنا معقلًا لحماس فيه.

وتابع المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الحرب ستؤدي إلى القضاء على قدرة حماس على شن هجمات وعلى حكمها لغزة.

ولفت ليفي إلى أن 406 جنود إسرائيليين قتلوا حتى الآن، موضحًا أن هناك جهود دبلوماسية بالتوازي مع الحرب للإفراج عن الأسرى.

وأوضح أن حكومة الاحتلال ملتزمة بتحقيق أهداف الحرب بما في ذلك إطلاق سراح الأسرى وإنهاء حكم حماس.

الاحتلال الإسرائيلية مخيم جباليا إسرائيل غزة إطلاق سراح الأسرى

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