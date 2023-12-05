أمير قطر يشكر مصر لتعاونها في الوصول إلى هدنة في غزة

(مصراوي)

دعا أمير قطر تميم بن حمد، اليوم الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته وإنهاء الحرب الهمجية على قطاع غزة، مطالبًا المجلس بإجبار إسرائيل على العودة لمفاوضات ذات مصداقية لتحقيق حل الدولتين.

وشكر تميم مصر والولايات المتحدة لتعاونهم في الوصول إلى هدنة في قطاع غزة، داعيًا إلى مواصلة الجهود للوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار داخل القطاع.

ودعا أمير قطر، إلى تحقيق دولي بشأن المجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي داخل قطاع غزة، قائلًا إن كافة المعايير والقيم الدينية والأخلاقية والإنسانية انتهكها الاحتلال الإسرائيلي داخل قطاع غزة.

وقال تميم إنه واثق في قدرة دول مجلس التعاون الخليجي في الوصول إلى تفاهم يساعد في حل بعض القضايا الإقليمية

واستنكر أمير قطر، بعض التصريحات التي اعترضت على وقف إطلاق النار في غزة، قائلًا إن بعض الأوساط تستكثر على الشعب الفلسطيني وقف إطلاق النار.

وأشار أمير قطر، إلى أن إسرائيل لاتمتلك حق الدفاع عن النفس قائلًا إن حجج الدفاع عن النفس لا تنطبق على الاحتلال.

وصرح تميم، أن الصراع في فلسطين ليس دينيا ولا يتعلق بالحرب على الإرهاب، واصفًا إياه بجوهر قضية وطنية وصراع مع الاحتلال.