الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

(مصراوي)

شنت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة على مدن الضفة الغربية، وسط زيادة عمليات الاعتقال منذ بدء أحداث طوفان الأقصى، وذلك حسبما ذكر نادي الأسير الفلسطيني.

وأعلن نادي الأسير الفلسطيني، أن قوات الاحتلال اعتقلت 40 فلسطينيًا من الضفة الغربية اليوم، ما يرفع عدد المعتقلين إلى 3580 منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

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وأعرب مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين، منذ أيام عن قلقه جراء تزايد أعداد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، داعيًا إلى إجراء تحقيق وسط اتهامات موجهة للقوات الإسرائيلية بتعذيب المعتقلين الفلسطينيين داخل المعتقلات.

كما جاء في تصريحات المفوضية، أن أعدادًا كبيرة من المعتقلين تم توقيفهم دون تهمة أو محاكمة.