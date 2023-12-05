اليونيسف: الأطفال في غزة يأتون للمستشفيات بعظام مكسورة

(مصراوي)

قال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف جيمس إلدر، اليوم الثلاثاء، إن الوضع غاية في الصعوبة في تقديم المساعدات إلى قطاع غزة.

وأشار إلدر في تصريحات صحفية إلى أن كثافة القصف تعيق تقديم المساعدات الإنسانية داخل غزة.

وندد المتحدث باسم اليونيسف، بتحول المستشفيات داخل قطاع غزة إلى ساحة حرب وميادين للمعارك، واصفًا الأوضاع داخل القطاع بالقاتمة والقاتلة.

وصرح إلدر، أن الأطفال في غزة يأتون للمستشفيات بعظام مكسورة مع اختراق الشظايا لأجسادهم.

وأكد إلدر، على حاجة السكان في قطاع غزة إلى الغذاء والمياه النظيفة والدواء بشكل عاجل، مع انعدام جميعهم داخل القطاع.