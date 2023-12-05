إعلان

BBC

اليونيسف: الأطفال في غزة يأتون للمستشفيات بعظام مكسورة

11:37 ص الثلاثاء 05 ديسمبر 2023

منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

(مصراوي)

قال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف جيمس إلدر، اليوم الثلاثاء، إن الوضع غاية في الصعوبة في تقديم المساعدات إلى قطاع غزة.

وأشار إلدر في تصريحات صحفية إلى أن كثافة القصف تعيق تقديم المساعدات الإنسانية داخل غزة.

وندد المتحدث باسم اليونيسف، بتحول المستشفيات داخل قطاع غزة إلى ساحة حرب وميادين للمعارك، واصفًا الأوضاع داخل القطاع بالقاتمة والقاتلة.

وصرح إلدر، أن الأطفال في غزة يأتون للمستشفيات بعظام مكسورة مع اختراق الشظايا لأجسادهم.

وأكد إلدر، على حاجة السكان في قطاع غزة إلى الغذاء والمياه النظيفة والدواء بشكل عاجل، مع انعدام جميعهم داخل القطاع.

الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف عظام مكسورة الأطفال في غزة المساعدات الإنسانية طوفان الأقصى

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف محيط بلدات حدودية جنوب لبنان
محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان