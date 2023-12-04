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BBC

الخارجية: السلطات المصرية هي من تتولى إجراءات عودة المصريين من غزة إلى الوطن

11:31 م الإثنين 04 ديسمبر 2023

وزارة الخارجية المصرية

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مصراوي

ردا علي استفسار من عدد من المحررين الدبلوماسيين حول الإجراءات المتبعة لعودة المصريين من قطاع غزة إلى مصر، أوضح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن مكتب التمثيل المصري لدى السلطة الفلسطينية فى رام الله، والقطاع القنصلي بوزارة الخارجية، يتلقيان أسماء والوثائق الخاصة بالمواطنين الراغبين فى العودة إلى أرض الوطن.

وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية، أنه عقب تلقي الأسماء والوثائق، يتم إعداد كشوف تفصيلية بها لموافاة السلطات المصرية المعنية بها، تمهيداً لتسليمها للقائمين علي معبر رفح الحدودي من الجانبين المصرى والفلسطينى، لتسهيل عملية عبورهم من قطاع غزة إلى الأراضى المصرية.

ونفى المتحدث باسم وزارة الخارجية كل ما يتردد إعلامياً خلاف ذلك، داعياً إلى توخى الحذر والدقة الشديدة عند تداول أية معلومات غير صحيحة منسوبة لأى جهة أو أفراد لا يتمتعون بصفة رسمية.

الخارجية المصرية عودة المصريين قطاع غزة معبر رفح

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