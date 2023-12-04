المقاومة تعلن استهداف 3 دبابات وناقلة جند بقذائف تاندوم بشمال غزة اليوم



مصراوي

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنهم استهدفوا 3 دبابات وناقلة جند وجرافة بقذائف تاندوم وRPG، في محاور بيت لاهيا والفالوجا وجباليا اليوم الإثنين.

وفي وقت سابق اليوم الإثنين، قال طاهر النونو مستشار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن "نهج الاحتلال في الاغتيالات غير جديد ولا يخيفنا".

وتابع مستشار رئيس المكتب السياسي لحماس للجزيرة مباشر، اليوم الاثنين، "أن حديث الاحتلال عن رفضنا إطلاق سراح مدنيات غير صحيح وإنما هن 4 مجندات".

ولفت النونو إلى أن الاحتلال رفض تسلم جثامين أفراد عائلة إسرائيلية، لأنه يعلم أن التحقيق سيكشف أنها قتلت في قصف لقواته.