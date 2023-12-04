الهلال الأحمر يعلن انقطاع التواصل بشكل كامل مع طواقمه في غزة



مصراوي

أعلن الهلال الأحمر، انقطاع الاتصالات بشكل كامل عن غرفة العمليات التابعة له في قطاع غزة.

وفي بيان صدر عن الهلال الأحمر اليوم الإثنين، قال إن الاتصالات انقطعت بشكل كامل عن غرفة العمليات التابعة له وعن طواقمه العاملة بقطاع غزة، في ظل قطع سلطات الاحتلال لشبكات الاتصالات الأرضية والخلوية والانترنت بشكل كامل، للمرة الرابعة منذ بداية العدوان.

وتابع الهلال الأحمر في بيانه :"نعرب عن قلقنا على سلامة طواقمنا العاملة في القطاع، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي العنيف المتواصل على كافة أرجاء القطاع على مدار الساعة".

وأضاف الهلال الأحمر: " نشعر بالقلق الشديد بخصوص إمكانية استمرار طواقمنا في تقديم خدماتهم الإسعافية، لاسيما وأن هذا القطع يؤثر على خدمة الاتصال المركزي 101 ويعيق وصول سيارات الإسعاف إلى المصابين والجرحى"..

وفي وقت سابق، أفادت "شركة الاتصالات الفلسطينية وجوال"، أن الاتصالات والإنترنت انقطعت في عموم قطاع غزة، منذ قليل.