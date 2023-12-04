مستشار الأمن القومي الأمريكي: إسرائيل تقوم بعملياتها بعد إبلاغ الفلسطينيين بالإخلاء

اثار القصف الإسرائيلي على غزة

مصراوي

قال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي، إنه يحق لإسرائيل ملاحقة حماس التي شنت هجمات السابع من أكتوبر وحماية مواطنيها.

وتابع سوليفان، خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، أن "الإسرائيليين يتخذون إجراءات فريدة من نوعها هذه المرة لتحديد الأهداف وتحديد مناطق إجلاء المدنيين في غزة".

وأوضح مستشار الأمن القومي الأمريكي، "نتوقع من إسرائيل ألا تستهدف المناطق التي قالت إنها آمنة ونصحت المدنيين بالتوجه إليها".

وأكد أنه يجب ضمان أمان وسلامة المدنيين في المناطق الآمنة في غزة التي نصحت إسرائيل المدنيين بالتوجه إليها، موضحًا أن إسرائيل تقوم بعملياتها العسكرية بعد إبلاغ الفلسطينيين بإخلاء المناطق التي تستهدفها العمليات.

ولفت مستشار الأمن القومي الأمريكي، إلى أن إسرائيل حددت مناطق وطلبت من المواطنين، مغادرتها ونسقت بدء عملياتها بإصدار تحذيرات.