مستشار الأمن القومي الأمريكي: نتواصل مع القطريين والمصريين للضغط على حماس

مصراوي

قال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي، "مستمرون في بذل كل ما بوسعنا من أجل إطلاق سراح جميع الأسرى في غزة، خاصة الأمريكيين".

وتابع مستشار الأمن الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، "نتواصل مع القطريين والمصريين من أجل الضغط على حماس لإطلاق سراح جميع الأسرى، ولا نزال نناقش سبل إحراز تقدم على صعيد ملف الأسرى".

وأوضح سوليفان "أننا سنواصل الضغط على حماس في ما يتعلق بالأسرى"، زاعمًا أن حماس ترفض إطلاق سراح المدنيات الأسيرات لديها وهو ما أدى لانهيار الهدنة.

وأكد أن الهجمات التي شنها الحوثيون باليمن مدعومة بالكامل من إيران، وهي من زودت الحوثيين بالأسلحة التي يستخدمونها في هجماتهم، مشددًا أن الهجمات على السفن في البحر الأحمر تمثل تهديدا للسلام والاستقرار الدوليين.

وأشار إلى أن أمريكا تواصل التشاور مع حلفائها بشأن الرد على هجمات الحوثيين على السفن، ونجري مناقشات مع عدة دول بشأن تشكيل قوة مهام بحرية من أجل حماية السفن في المياه الدولية.