"بسبب التبرعات".. ارتفاع حالات الإصابة بالتسمم في صفوف جنود الاحتلال بغزة

مصراوي

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية،إن حالات الإصابة بالتسمم الغذائي والأمراض المعوية، ارتفعت بشكل كبير في صفوف جنود الاحتلال الإسرائيلي، خاصة المقاتلين في قطاع غزة.

وبسبب سوء تخزين التبرعات، التي وصلت إلى جيش الاحتلال منذ بدء عملية طوفان الأقصى، ورداءة أدوات النقل والإعداد، ارتفعت النزلات المعوية، والإسهال الشديد، وارتفاع درجات الحرارة بين الجنود، وفقًا لما أعلنه بعض الأطباء الإسرائيليين.

بدوره قال الدكتور تال بروش، مدير وحدة الأمراض المعدية في مستشفى أسوتا العام في أسدود، "لقد تفشى الإسهال بين الجنود في الجنوب، وفي مناطق تمركزهم المختلفة، ثم انتشر بعد ذلك بين الجنود، الذين ذهبوا إلى القتال في غزة".

وتابع مدير وحدة الأمراض المعدية في مستشفى أسوتا العام بأسدود، "قد شخصنا إصابات ببكتيريا الشيجيلا التي تسبب مرض الزُّحار، وهذا مرض شديد الخطورة، وقد تفشى بين الجنود في غزة".

وأضاف بروش أن تفشي هذه الأمراض له عواقب على حالة الجنود وسير العمليات القتالية، إذ قال إنه "إذا تفشت العدوى بين 10 جنود في سرية مشاة، وأُصيبوا بالحمى بعد وصول درجة حرارتهم إلى 40 درجة مئوية، وبات ينتابهم الإسهال كل 20 دقيقة، فإنهم أصبحوا صالحين للقتال، بل يعرضون أنفسهم لخطر الوفاة".