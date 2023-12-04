جيش الاحتلال يعلن توسيع عملياته البرية لتشمل كل مناطق قطاع غزة

مصراوي

أعلن المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري، إن جيش الاحتلال يعلن توسيع العملية البرية في كامل قطاع غزة.

وزعم المتحدث العسكري الإسرائيلي خلال مؤتمر صحفي الإثنين: "قواتنا لا تدخل أي مبنى قبل التأكد من خلوه من الأفخاخ، ونقاتل في مناطق مأهولة وهذا يؤكد التصميم على تحقيق الأهداف في كل الأماكن ".

وتابع المتحدث باسم جيش الاحتلال: "نطالب المؤسسات الدولية بأن تتأكد من سلامة مختطفينا في قطاع غزة، وتقديم الدواء لهم، كما أنه تم نقل قوات محددة من محيط غزة قبل 7 أكتوبر، لكن هذا يجري بشكل دوري وحسب تقييم التهديدات".

وادعى المتحدث باسم جيش الاحتلال: "المعارك توقع إصابات ومهمتنا الانتصار في كل الأماكن ومنها جباليا والشجاعية، وليس لدينا معلومات مؤكدة بشأن مقتل أي مسؤول كبير من حماس في خان يونس".

وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "استهدفنا مواقع لحزب الله في لبنان أطلقت منها صواريخ باتجاه إسرائيل".