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BBC

الخارجية الأمريكية: لم نرَ أي دليل أن إسرائيل تقتل المدنيين عمدًا

08:27 م الإثنين 04 ديسمبر 2023

ماتيو ميلر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية

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مصراوي

قال ماتيو ميلر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، "إنه من المبكر إجراء تقييم نهائي لاستجابة إسرائيل لنصيحتنا بحماية المدنيين في عملياتها العسكرية، وهم أطلعونا على خططهم لتقليل سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين، ولم نر أي دليل على أن إسرائيل تقتل المدنيين عمدا".

وتابع المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، "نلاحظ بعض التغييرات في العمليات العسكرية بجنوب القطاع لتفادي تكرار ما حدث في الشمال".

وأوضح أننا "رأينا إسرائيل وهي تصدر طلبات أكثر تحديدا لعمليات الإخلاء في جنوب قطاع غزة"، و" لا نزال نتوقع سقوط ضحايا مدنيين نتيجة للعملية العسكرية بغزة وهذا صحيح للأسف في جميع الحروب".

ولفت إلى أن إسرائيل تصدر طلبات أكثر تحديدا للإخلاء بجنوب قطاع غزة، وهو تحسن مقارنة بإخلاء مدينة بأكملها،

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