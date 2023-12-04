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BBC

أبو عبيدة: دمرنا 28 آلية عسكرية إسرائيلية بغزة خلال آخر 24 ساعة

07:13 م الإثنين 04 ديسمبر 2023

أبو عبيدة

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مصراوي

قال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، "دمرنا 28 آلية عسكرية كليا أو جزئيا في كافة محاور القتال في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الأخيرة".

وتابع أبو عبيدة، خلال بيان له، اليوم الإثنين، "مجاهدو القسام استهدفوا القوات الصهيونية المتوغلة في أماكن التمركز والتموضع بالقذائف والعبوات".

وأوضح أبو عبيدة أن "مجاهدي القسام اشتبكوا مع القوات الصهيونية من المسافة صفر، وأوقعوا فيها قتلى بشكل محقق".

ولفت الناطق باسم القسام، إلى أن "مجاهدي القسام دكوا التحشدات العسكرية بقذائف الهاون من العيار الثقيل، ووجهوا رشقات صاروخية مكثفة نحو أهداف متنوعة وبمديات مختلفة إلى داخل الكيان الصهيوني".

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