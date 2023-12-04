البث العبرية: المخابرات التركية حذرت الموساد من اغتيال شخصيات فلسطينية على أراضيها

مصراوي

أعلنت هيئة البث العبرية، أن المخابرات التركية حذرت المخابرات الإسرائيلية من اغتيال شخصيات فلسطينية على أراضيها.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول بالمخابرات التركية قوله، "حذرنا إسرائيل من عواقب ملاحقة مسؤولين من حماس خارج فلسطين بما فيها تركيا".

وفيما سبق قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيحاكم باعتباره مجرم حرب بسبب الهجوم الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وفي كلمة ألقاها أمام اجتماع لجنة لمنظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول، قال أردوغان إن غزة أرض فلسطينية وستظل ملكًا للفلسطينيين دومًا.

هذا ويوسع جيش الاحتلال الإسرائيلي الاثنين عملياته في قطاع غزة حيث يتزايد عدد القتلى المدنيين الفلسطينيين وسط مؤشرات جديدة على تمدد النزاع في المنطقة مع تسجيل حوادث في نهاية الأسبوع المنصرم في العراق والبحر الأحمر.