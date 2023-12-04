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اللجنة الدولية للصليب الاحمر: المعاناة في غزة " لا تٌحتمل"

04:24 م الإثنين 04 ديسمبر 2023

اللجنة الدولية للصليب الأحمر

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جنيف - (د ب ا)

قالت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الاحمر ميريانا سبولياريتش إن إيصال المساعدات الانسانية الكافية يعد أمرا غير ممكنا حاليا في قطاع غزة بسبب "الحصار العسكري".

وأضافت اليوم الاثنين خلال زيارة للاراضي الفلسطينية "مستوى المعاناة البشرية لا يٌحتمل. من غير المقبول أن لا يكون لدى المدنيين مكان آمن يذهبون إليه في غزة، وفي ظل الحصار العسكري، لا يمكن إرسال مساعدات إنسانية كافية حاليا".

ودعت سبولياريتش لحماية ومساعدة المدنيين في غزة. وطالبت "بالسماح بتدفق منتظم وبدون عوائق للمساعدات إلى غزة".

كما كررت سبولياريتش دعوتها بالافراج عن مزيد من الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس.

اللجنة الدولية للصليب الاحمر جنيف غزة الاراضي الفلسطينية حركة حماس

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