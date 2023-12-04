مسؤول أمريكي: واشنطن تفاجئت من شراسة الهجمات الإسرائيلية على غزة

(مصراوي)

نقلت شبكة "إن بي سي" الأمريكية، اليوم الاثنين، عن مسؤول أمريكي لم تفصح عن اسمه أن الولايات المتحدة تفاجأت من شراسة الحملة العسكرية الجديدة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدة على دعوتها إسرائيل لحماية المدنيين داخل القطاع.

وحذر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في وقت سابق اليوم، من مغبة تجاهل التحذيرات الأمريكية بشأن ارتفاع أعداد الشهداء من المدنيين في غزة، قائلًا إن إسرائيل تخاطر بهزيمة استراتيجية في غزة.

وتأتي تحذيرات أوستن متماشية مع تصريحات سابقة حذرت من خطر ارتفاع أعداد الضحايا من المدنيين في قطاع غزة.