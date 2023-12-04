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BBC

مسؤول أمريكي: واشنطن تفاجئت من شراسة الهجمات الإسرائيلية على غزة

04:11 م الإثنين 04 ديسمبر 2023

قصف غزة الاحتلال الإسرائيلي طوفان الأقصى

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(مصراوي)

نقلت شبكة "إن بي سي" الأمريكية، اليوم الاثنين، عن مسؤول أمريكي لم تفصح عن اسمه أن الولايات المتحدة تفاجأت من شراسة الحملة العسكرية الجديدة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدة على دعوتها إسرائيل لحماية المدنيين داخل القطاع.

وحذر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في وقت سابق اليوم، من مغبة تجاهل التحذيرات الأمريكية بشأن ارتفاع أعداد الشهداء من المدنيين في غزة، قائلًا إن إسرائيل تخاطر بهزيمة استراتيجية في غزة.

وتأتي تحذيرات أوستن متماشية مع تصريحات سابقة حذرت من خطر ارتفاع أعداد الضحايا من المدنيين في قطاع غزة.

الهجمات الإسرائيلية على غزة الولايات المتحدة جيش الاحتلال الإسرائيلي طوفان الأقصى

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