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BBC

القسام تعلن استهداف عددًا من جنود الاحتلال في الفالوجا

03:53 م الإثنين 04 ديسمبر 2023

كتائب القسام

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(مصراوي)

أعلنت كتائب القسام، اليوم الاثنين، استهداف دبابة إسرائيلية أثناء تمركز عدد من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي حولها في منطقة الفالوجا باستخدام قذيفة "الياسين 105".

وأفادت القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أنه تم مقتل وإصابة عدد من الجنود جراء استهداف المقاومة لهم.

وأضافت القسام أن مقاتليها قاموا بدك تحشدات لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب مدينة غزة باستخدام قذائف الهاون من العيار الثقيل.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت القسام قصف كلًا من تل أبيب وسديروت ونتفيوت ردًا على استهداف المدنيين في قطاع غزة.

كتائب القسام الفالوجا إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي هدنة غزة طوفان الأقصى

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