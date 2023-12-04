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BBC

القسام تطلق عدة رشقات صاروخية تجاه سديروت

03:39 م الإثنين 04 ديسمبر 2023

جيش الاحتلال الاسرائيلي

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(مصراوي)

دوت صفارات الإنذار، اليوم الاثنين، إطلاق صافرات الإنذار في سديروت تزامنًا مع انطلاق رشقات صاروخية من قطاع غزة، وذلك حسبما أعلنت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية.

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس إطلاق عدة رشقات صاروخية تجاه مدينة سديروت.

ودوت صافرات الإنذار في وقت سابق اليوم في مدينة نتيفوت بالنقب الغربي مع إطلاق المقاومة الفلسطينية صواريخ تجاه المستوطنات المحيطة بغلاف غزة.

وتستمر المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة في إطلاق الصواريخ ردًا على استهداف المدنيين في قطاع غزة، بعد انتهاء هدنة استمرت لمدة 7 أيام وتم تمديدها مرتين داخل قطاع غزة.

جيش الاحتلال رشقات صاروخية غزة حركة حماس

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