حماس تنتقد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لزيارته إسرائيل دون غزة

غزة - (د ب أ)



انتقدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الاثنين، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، متهمة إياه بتجاهل زيارة قطاع غزة في ظل حرب إسرائيل المتواصلة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت حماس في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) نسخة منه، إن زيارة خان إلى إسرائيل وإطلاقه "أحكاماً مسبقة" بشأن أحداث السابع من أكتوبر دون زيارة قطاع غزة والاستماع إلى الطرف الآخر "تتعارض مع الحد الأدنى من مقتضيات العدالة والإجراءات القضائية".

وأضافت "ندين بأشد العبارات تصريحات خان وانحيازه لرواية الاحتلال الكاذبة والمضللة، وندين كذلك تجاهله لمئات النداءات حول العالم من محامين ومؤسسات حقوقية طالبته بالتوجه إلى قطاع غزة".

وأكدت حركة حماس على ضرورة زيارة خان لغزة للاطلاع على حقيقة ما يجرى من "تطهير عرقي وحرب إبادة جماعية ممنهجة ضد الأطفال والمدنيين العزل، بدلا من إطلاقه لأحكام ارتجالية دون تحقيق مهني وعادل".

وكان خان زار قبل أيام كل من إسرائيل والضفة الغربية التي اجتمع فيها مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس لبحث تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية لا سيما قطاع غزة.

وذكر خان في مقابلة مع تلفزيون فلسطين الرسمي مساء أول أمس، أن إسرائيل منعته من الدخول إلى قطاع غزة في 30 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، متعهدا بتسريع التحقيق في شبهات ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية.