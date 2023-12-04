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BBC

الاحتلال: تم تحقيق الأهداف شمالي غزة بشكل تقريبي

01:55 م الإثنين 04 ديسمبر 2023

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(مصراوي)

قال قائد سلاح المدرعات الإسرائيلي البريجادير هشام إبراهيم، اليوم الاثنين، إن الأهداف في الجزء الشمالي في قطاع غزة تم تحقيقها بشكل تقريبي، مشيرًا إلى بداية التحرك بأجزاء أخرى داخل قطاع غزة.

وقال البريجادير لراديو جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن القوات بدأت في توسيع حركاتها البرية لتشمل أجزاء أخرى من القطاع بهدف القضاء على حركة المقاومة الفلسطينية حماس.

وكان المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي، صرح في وقت سابق اليوم، أن الاحتلال سيواصل العمل من أجل تفكيك حركة المقاومة الفلسطينية حماس، من خلال مواصلة الغارات على قطاع غزة لضرب أهدافًا للحركة في القطاع.

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