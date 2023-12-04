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BBC

أردوغان: نتنياهو سيحاكم كمجرم حرب

01:49 م الإثنين 04 ديسمبر 2023

رجب طيب أردوغان

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أنقرة - (ا ف ب)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيحاكم باعتباره مجرم حرب بسبب الهجوم الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وفي كلمة ألقاها أمام اجتماع لجنة لمنظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول، قال أردوغان إن غزة أرض فلسطينية وستظل ملكًا للفلسطينيين دومًا.

هذا ويوسع جيش الاحتلال الإسرائيلي الاثنين عملياته في قطاع غزة حيث يتزايد عدد القتلى المدنيين الفلسطينيين وسط مؤشرات جديدة على تمدد النزاع في المنطقة مع تسجيل حوادث في نهاية الأسبوع المنصرم في العراق والبحر الأحمر.

هذا المحتوى من

AFP
رجب طيب أردوغان نتنياهو مجرم حرب الهجوم الإسرائيلي علي غزة منظمة التعاون الإسلامي

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