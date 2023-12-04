المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: سنواصل العمل من أجل تفكيك حماس

(مصراوي)

صرح المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي، اليوم الاثنين، أن الاحتلال سيواصل العمل من أجل تفكيك حركة المقاومة الفلسطينية حماس، من خلال مواصلة الغارات على قطاع غزة لضرب أهدافًا للحركة في القطاع.



وقال ليفي إن إسرائيل تريد التأكد من أن المساعدات الدولية لقطاع غزة تذهب لمستحقيها من المدنيين في غزة دون أي استغلال من قبل الأطراف العسكرية في القطاع.



وأعلن ليفي عن إصابة 3 من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي جراء إطلاق قذائف الهاون من لبنان، مشيرًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يرد على مصادر إطلاق النيران.

وفي وقت سابق اليوم استهدف حزب الله اللبناني، تجمعًا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في حرج شتولا وموقع الراهب.

وصرح حزب الله، أنه حقق إصابات مباشرة في صفوف قوات الجيش الإسرائيلي.



كما هاجم حزب الله موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة، معلنًا عن تحقيق إصابات مباشرة في صفوف الاحتلال.

وتستمر التوترات على الحدود اللبنانية بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي منذ اندلاع أحداث طوفان الأقصى في الـ7 من أكتوبر، من إعلان حزب الله أن هجماته تأتي ردًا على استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين في قطاع غزة.