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BBC

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن ارتفاع حصيلة قتلاه إلى 75 منذ بدء العملية البرية

01:26 م الإثنين 04 ديسمبر 2023

قصف الاحتلال الإسرائيلي

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تل أبيب - (ا ف ب)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن ارتفاع حصيلة القتلى في صفوف أفراده إلى 75 قتيلاً منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة.

وأعلن الجيش مقتل 3 جنود أمس الأحد في شمال قطاع غزة ما يرفع حصيلة القتلى إلى 75 منذ بدء العملية البرية وإلى 401 قتيلا منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر.

وصرح المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري مساء الأحد أن قوات الدولة العبرية وسعت عملياتها العسكرية في كامل قطاع غزة، موضحا بأن "الجيش يعمل في كل مكان توجد فيه معاقل لحماس". وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي هجومًا بريًا منذ 27 أكتوبر في شمال غزة حيث سيطروا على عدة مناطق بعد استئناف القتال الجمعة إثر انتهاء هدنة استمرت أسبوعًا مع حركة حماس.

هذا المحتوى من

AFP
الاحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال الإسرائيلي تل أبيب قطاع غزة

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