إعلان

BBC

سرايا القدس: اشتباكات ضارية مع الاحتلال الإسرائيلي شمال غزة

01:18 م الإثنين 04 ديسمبر 2023

سرايا القدس

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

(مصراوي)

أعلنت سرايا القدس، اليوم الاثنين، خوضها اشتباكات ضارية مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في محاور التقدم بشمال قطاع غزة وشرق غزة، مشيرة إلى تعامل مقاتليها مع الجنود الإسرائيليين من خلال الاستهداف بواسطة الآليات والقذائف.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت كتائب القسام، استهداف 5 دبابات إسرائيلية إضافة إلى 5 ناقلات جند في شرق غزة باستخدام قذائف "الياسين 105".

وأفادت القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أن مقاتليها استهدفوا عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي من خلال مسافة صفر في منطقة الشيخ رضوان، مشيرة إلى عودة مقاوميها بأمان إلى قواعدهم العسكرية داخل قطاع غزة.

سرايا القدس الاحتلال الإسرائيلي غزة طوفان الأقصى

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن ارتفاع حصيلة قتلاه إلى 75 منذ بدء العملية البرية
محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

قرار عاجل من النيابة بشأن المتهم بالتسبب في وفاة أشرف عبد الغفور