سرايا القدس: اشتباكات ضارية مع الاحتلال الإسرائيلي شمال غزة

(مصراوي)

أعلنت سرايا القدس، اليوم الاثنين، خوضها اشتباكات ضارية مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في محاور التقدم بشمال قطاع غزة وشرق غزة، مشيرة إلى تعامل مقاتليها مع الجنود الإسرائيليين من خلال الاستهداف بواسطة الآليات والقذائف.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت كتائب القسام، استهداف 5 دبابات إسرائيلية إضافة إلى 5 ناقلات جند في شرق غزة باستخدام قذائف "الياسين 105".

وأفادت القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أن مقاتليها استهدفوا عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي من خلال مسافة صفر في منطقة الشيخ رضوان، مشيرة إلى عودة مقاوميها بأمان إلى قواعدهم العسكرية داخل قطاع غزة.