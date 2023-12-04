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BBC

القسام تعلن استهداف عددًا من آليات الاحتلال وجنوده في شرق غزة

12:36 م الإثنين 04 ديسمبر 2023

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(مصراوي)

أعلنت كتائب القسام، اليوم الاثنين، استهداف 5 دبابات إسرائيلية إضافة إلى 5 ناقلات جند في شرق غزة باستخدام قذائف "الياسين 105".

وأفادت القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أن مقاتليها استهدفوا عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي من خلال مسافة صفر في منطقة الشيخ رضوان، مشيرة إلى عودة مقاوميها بأمان إلى قواعدهم العسكرية داخل قطاع غزة.

ويأتي هذا مع تعرض جيش الاحتلال الإسرائيلي لهجمات على جبهة أخرى على الحدود اللبنانية، مع إعلان حزب الله في وقت سابق اليوم استهداف عددًا من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في حرج شتولا وموقع الراهب.

كتائب القسام غزة إسرائيل قذائف الياسين 105 الاحتلال الإسرائيلي هدنة غزة

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