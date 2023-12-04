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BBC

مكتب الإعلام الحكومي في غزة: آليات الاحتلال تقترب من المستشفى المعمداني

12:04 م الإثنين 04 ديسمبر 2023

طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي

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(مصراوي)

أعلن مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، اليوم الاثنين، أن آليات الاحتلال الإسرائيلي تقترب من المستشفى المعمداني في مدينة غزة.

واستهدف قصف إسرائيلي صباح اليوم محيط المستشفى المعمداني وميدان فلسطين وسط استمرار نهج استهداف القطاع الصحي في قطاع غزة.

وحذر المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة في وقت سابق اليوم، من مغبة استمرار العدوان الذي وصفه بالوحشي على قطاع غزة، الذي سيؤدي إلى خروج سائر مستشفيات القطاع عن الخدمة.

وعاود جيش الاحتلال الإسرائيلي هجماته العنيفة على قطاع غزة بعد هدنة استمرت 7 أيام تم تجديدها لمرتين.

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