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BBC

اليابان: العثور على 5 جثث وجزء من طائرة أمريكية تحطمت الأسبوع الماضي

11:50 ص الإثنين 04 ديسمبر 2023

ارشيفية

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طوكيو - (د ب ا)

عٌثر على جزء رئيسي من طائرة أوسبري الأمريكية العسكرية التي تحطمت الأسبوع الماضي في المياه قبالة جنوب غرب اليابان، كما تم رصد خمس جثث تحت المياه أثناء عمليات البحث، وفقا لما قاله مصدر مطلع على عمليات البحث اليوم الاثنين.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن عملية البحث والإنقاذ المستمرة على مدار الساعة، و ويشارك فيها غواصون، مستمرة عقب تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية الأربعاء الماضي بالقرب من جزيرة ياكوشيما في مقاطعة كاجوشيما، مما أسفر عن مقتل أحد أفراد طاقم الطائرة وفقدان سبعة آخرين.

وقد عثر أحد أفراد خفر السواحل المحليين وصياديون على بعض أجزاء حطام الطائرة، التي سقطت خلال مهمة تدريب بالقرب من الجزيرة، وقاموا بتسليمها إلى الجيش الأمريكي.

اليابان العثور على جثث طائرة أمريكية محطمة

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