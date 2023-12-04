لتخفيف الأعباء عن المواطنين.. محافظ الجيزة يتفقد المنافذ السلعية وضبط الأسعار بمركز أبو النمرس

كتب- محمد أبو بكر:

واصل اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، جولاته الميدانية، اليوم الإثنين، لمتابعة الأسواق والمنافذ وإجراءات ضبط الأسعار بها وتطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية الأساسية؛ لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

وتفقد المحافظ منافذ بيع السلع بمركز ومدينة أبو النمرس؛ للاطمئنان على توافر كل المنتجات والسلع الغذائية المعروضة والكميات التي تفي باحتياجات المواطنين.

وحرص محافظ الجيزة على الاستماع إلى آراء المواطنين عن الأسعار والمنافذ، مؤكدًا أن المحافظة تحرص على التوسع في إقامة المنافذ وتوفير كل احتياجات المواطنين مع إجراء المتابعات الدورية لتلك المنافذ؛ لضمان جودة المعروضات.

ووجه المحافظ بضرورة توافر جميع السلع التي يحتاج إليها جميع فئات المواطنين؛ خصوصًا السلع الاستراتيجية من الزيوت والسكر والأرز والألبان وتنوع السلع وتوافر جميع مستلزمات المواطنين بأسعار مناسبة لجميع الفئات.

ووجه راشد بضرورة مراعاة حجم الطلب وتوفير السلع أولًا بأول؛ لضمان تلبية كل احتياجات المواطنين من السلع المعروضة ومنع الممارسات الاحتكارية، مع الحرص على عدم وجود نواقص بالمعارض، بالإضافة إلى تكثيف الحملات الميدانية لمتابعة تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية، ووضع الأسعار في مكان معلن وواضح للمواطنين .

وشدد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز ومديرية ومباحث التموين على ضرورة المتابعة الدورية لما يتعلق بتوافر السلع والمنتجات المختلفة بجميع القطاعات بكميات وأسعار مناسبة بالأسواق والمحلات التجارية والمولات، ومتابعة ما يتم رصده من شكاوى المواطنين في حال وجود شكوى في هذا الشأن، مشددًا على تكثيف اللجان من التموين والجهات المعنية لمنع أية محاولات لإخفاء السلع، أو عدم وضع التسعيرة، والتعامل الفوري مع أية محاولة لاحتكار السلع .

رافق المحافظ خلال الجولة إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة، ورئيس مركز ومدينة أبو النمرس .