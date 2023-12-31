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BBC

"بسبب الإهانات".. إعلام عبري: رئيس أركان الاحتلال يتجنب حضور اجتماعات الحكومة

11:23 م الأحد 31 ديسمبر 2023

هارتسي هاليفي رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي

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مصراوي
قالت القناة 12 العبرية، اليوم الأحد، إن رئيس الأركان في جيش الاحتلال الإسرائيلي هارتسي هاليفي يتجنب حضور اجتماعات الحكومة لأنه يعلم أن هناك فخًا ينتظره.
وأوضحت القناة العبرية أنه ترددت مؤخرا أنباء عن انتقادات وإهانات تعرض لها رئيس الأركان في نقاشات مجلس الوزراء.
وأشارت القناة 12 العبرية، إلى أن مكتب رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من رئيس الأركان حضور اجتماعات الحكومة، مؤكدة أن هاليفي أجاب بأنه سيفعل عندما يستطيع.

رئيس أركان الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي حرب غزة هارتسي هاليفي نتنياهو

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