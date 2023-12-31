إصابة حارسي أمن إسرائيليين بعملية طعن شرقي القدس واستشهاد المنفذ

مصراوي

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، وقوع إصابتين في محاولة طعن عند مستوطنة " ميشور أدوميم" شرقي القدس.

فيما قالت وكالة "شمس نيوز" الفلسطينية نقلا عن مصادر عبرية، إن قوات الاحتلال أطلقت النار على منفذ عملية الطعن قرب مستوطنة "ميشور أدوميم" شرق القدس بعد إصابته اثنين من حراس الأمن الصهاينة عند مدخل الخان الأحمر.

وقال موقع "والا" العبري، اليوم الأحد، إنه وفقا لتطورات القتال في قطاع غزة من المتوقع تسريح قوات إضافية خلال الأسبوع المقبل.

وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الجيش قرر تسريح 5 ألوية قتالية تعمل في غزة.

وأشارت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أن تسريح 5 ألوية قتالية من غزة يشمل لوائين احتياط هما 551 و14 وثلاثة ألوية تدريب.

وأوضحت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، أن الألوية التي تم تسريحها من غزة ستعود للمساعدة في إنعاش الاقتصاد الإسرائيلي.

سبق وأن قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن تقديرات الجيش تشير إلى أن الحرب الجارية لن تنجح في خفض إطلاق الصواريخ من قطاع غزة إلى الصفر.