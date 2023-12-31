فيديو| المقاومة تنشر مشاهد لعملية إسقاط مُسيّرة إسرائيلية وتفكيكها

مصراوي

نشر الإعلام الحربي التابع لكتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، اليوم الأحد، مشاهد لعملية الاستيلاء على طائرة مسيرة إسرائيلية للرصد والاستطلاع من طراز "سكاى لارك 2"، أثناء قيامها بعملية استخباراتية في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

مشاهد بثتها كتائب القسام لطائرة مسيرة من طراز Skylark-2 أسقطتها في بيت لاهيا شمالي قطاع #غزة pic.twitter.com/KYV1SLGYea — Ranouch🇹🇳🇵🇸 (@HcinirandaC) December 31, 2023

وكانت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة "حماس"، أعلنت أن مجاهديها يستهدفون قوات صهيونية خاصة شرق حي التفاح بمدينة غزة بالعبوات والقذائف ويشتبكون معهم بالأسلحة الرشاشة.

وأشارت القسام، إلى أن قوة مشتركة من من عناصرها ومقاتلي كتائب المجاهدين استهدفت مروحية أباتشي صهيونية جنوب حي الزيتون بمدينة غزة بصاروخ "سام 7".