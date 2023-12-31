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BBC

فيديو| المقاومة تنشر مشاهد لعملية إسقاط مُسيّرة إسرائيلية وتفكيكها

08:07 م الأحد 31 ديسمبر 2023

أرشيفية

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مصراوي

نشر الإعلام الحربي التابع لكتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، اليوم الأحد، مشاهد لعملية الاستيلاء على طائرة مسيرة إسرائيلية للرصد والاستطلاع من طراز "سكاى لارك 2"، أثناء قيامها بعملية استخباراتية في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وكانت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة "حماس"، أعلنت أن مجاهديها يستهدفون قوات صهيونية خاصة شرق حي التفاح بمدينة غزة بالعبوات والقذائف ويشتبكون معهم بالأسلحة الرشاشة.

وأشارت القسام، إلى أن قوة مشتركة من من عناصرها ومقاتلي كتائب المجاهدين استهدفت مروحية أباتشي صهيونية جنوب حي الزيتون بمدينة غزة بصاروخ "سام 7".

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