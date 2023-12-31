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BBC

"بعد تسريح 5 ألوية".. إعلام عبري: توقعات بسحب قوات من غزة الأسبوع المقبل

07:52 م الأحد 31 ديسمبر 2023

قوات الاحتلال

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مصراوي
قال موقع "والا" العبري، اليوم الأحد، إنه وفقا لتطورات القتال في قطاع غزة من المتوقع تسريح قوات إضافية خلال الأسبوع المقبل.
وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الجيش قرر تسريح 5 ألوية قتالية تعمل في غزة.
وأشارت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أن تسريح 5 ألوية قتالية من غزة يشمل لوائين احتياط هما 551 و14 وثلاثة ألوية تدريب.
وأوضحت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، أن الألوية التي تم تسريحها من غزة ستعود للمساعدة في إنعاش الاقتصاد الإسرائيلي.
سبق وأن قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن تقديرات الجيش تشير إلى أن الحرب الجارية لن تنجح في خفض إطلاق الصواريخ من قطاع غزة إلى الصفر.

تسريح ألوية جنود الاحتلال الإسرائيلي حرب غزة طوفان الأقصى

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