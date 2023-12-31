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BBC

الأردن: 2024 سيكون عام الموت ما لم يتم إجهاض أجندة نتنياهو

06:35 م الأحد 31 ديسمبر 2023

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي

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مصراوي
قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الأحد، إن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب مروعة بغزة في عام 2023، بينما لم يفعل مجلس الأمن شيئا لوقفها وفضح النظام الدولي الذي يعاني من ازدواجية المعايير.
وأشار الصفدي عبر حسابه الشخصي على موقع "إكس" إلى أن عام 2024 سيكون عام الموت أيضا ما لم يتم إجهاض أجندة رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإبقاء غزة مشتعلة وإشعال الضفة الغربية ولبنان؛ لجر الغرب إلى الحرب وإنقاذ حياته المهنية.

الأردن عام 2024 الخارجية الأردنية بنيامين نتنياهو الاحتلال الإسرائيلي

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