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BBC

"خططوا لتنفيذ هجمات".. الأمن العراقي يلقي القبض على 14 مسلحًا أجنبيًا

06:06 م الأحد 31 ديسمبر 2023

قوات الأمن العراقية

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مصراوي
أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي خلال بيان ختامي لعرض منجزات العام الجاري، اليوم الأحد، القبض على 14 مسلحًا وانتحاريًا أجنبيًا خططوا لتنفيذ هجمات داخل العراق.
وأعلنت جماعة المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الأحد، استهداف قاعدة حرير التي تضم قوات أمريكية في أربيل، باستخدام طائرة مسيرة.
وكانت جماعة "المقاومة الإسلامية في العراق"، قد أعلنت سابقًا مسؤوليتها عن هجومًا استهدف قاعدة حرير قرب مطار أربيل شمال العراق بالطائرات المسيرة.
كما استهدفت جماعة المقاومة الإسلامية، قاعدة أمريكية بالقرية الخضراء في سوريا من خلال استخدام طائرات مسيرة.
وجاء الرد الأمريكي، باستهداف ثلاثة مواقع في العراق، تحت ذريعة استخدام فصائل موالية لإيران لها.
وبحسب بيان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، فإنه قال إن "القوات المسلحة الأمريكية شنت ضربات ضرورية ومتكافئة على ثلاث منشآت في العراق تستخدمها كتائب حزب الله وجماعات تابعة لها".
وأضاف أن "هذه الضربات الدقيقة هي رد على سلسلة هجمات ضد طواقم أمريكية في العراق وسوريا شنتها ميليشيات ترعاها إيران، بما في ذلك هجوم شنته كتائب حزب الله التابعة لإيران وجماعات تابعة لها على قاعدة أربيل الجوية في وقت سابق من اليوم".

ضبط مسلحين الأمن العراقي تنفيذ هجمات

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