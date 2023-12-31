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BBC

إذاعة الاحتلال: الحرب لن تنجح في خفض إطلاق الصواريخ من غزة إلى الصفر

05:36 م الأحد 31 ديسمبر 2023

توغل جنود الاحتلال في غزة

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مصراوي
قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن تقديرات الجيش تشير إلى أن الحرب الجارية لن تنجح في خفض إطلاق الصواريخ من قطاع غزة إلى الصفر.
وكانت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة "حماس"، أعلنت أن مجاهديها يستهدفون قوات صهيونية خاصة شرق حي التفاح بمدينة غزة بالعبوات والقذائف ويشتبكون معهم بالأسلحة الرشاشة.
وأشارت القسام، إلى أن قوة مشتركة من من عناصرها ومقاتلي كتائب المجاهدين استهدفت مروحية أباتشي صهيونية جنوب حي الزيتون بمدينة غزة بصاروخ "سام 7".

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