حزب الله يعلن استهداف موقع العباد الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة

(مصراوي)

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، استهداف موقع العباد بالأسلحة المناسبة، مشيرًا إلى تحقيق إصابات مباشرة بين صفوف قوات الاحتلال.

وأفاد حزب الله، أنه استهدف تجمعًا لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع حانيتا بالأسلحة المناسبة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن في وقت سابق اليوم، استهداف سلاح الجو الإسرائيلي لمناطق البنية التحتية والمنشآت العسكرية لحزب الله اللبناني في منطقة الرامية جنوبي لبنان.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد نقلت عن نتنياهو، قوله إنه إذا لم يستطع الجيش الإسرائيلي تحقيق الأمن في شمال إسرائيل عبر الوسائل السياسية، فإنه سيلجأ إلى استخدام الوسائل العسكرية.

وكانت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، قد حذرت في وقت سابق، أنه إذا نشبت حرب في المنطقة فإن لبنان سيكون الخاسر الأكبر.

وتتزايد التحذيرات الدولية مؤخرًا من خطر اتساع رقعة الحرب في المنطقة خارج قطاع غزة لتضم أطراف أخرى كإيران وحزب الله، مع تبادل إطلاق القذائف بين حزب الله اللبناني وجيش الاحتلال الإسرائيلي وإعلان حزب الله أنها جاءت ردًا على استهداف المدنيين في قطاع غزة.