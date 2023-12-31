كتائب المجاهدين تستهدف زورقًا حربيًا إسرائيليًا غرب مدينة غزة

(مصراوي)

أعلنت كتائب المجاهدين، اليوم الأحد، استهداف زورقًا حربيًا إسرائيليًا في البحر غربي لمدينة غزة بصاروخ من طراز "سعير" وذلك خلال المعارك المشتعلة في قطاع غزة، مذ قررت قوات الاحتلال الإسرائيلي دخول قطاع غزة.

وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، استهداف جرافة إسرائيلية من طراز "دي 9" بقذيفة "الياسين 105" شمال مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

ويشهد مخيمي النصيرات والبريج وسط قطاع غزة قصف مدفعي مكثف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن اليوم ارتفاع عدد قتلاه إلى 506 منذ اندلاع أحداث الـ7 من أكتوبر، وذلك عقب مقتل 2 من قواته.