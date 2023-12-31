إعلان

BBC

كتائب المجاهدين تستهدف زورقًا حربيًا إسرائيليًا غرب مدينة غزة

04:18 م الأحد 31 ديسمبر 2023

كتائب المجاهدين

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

(مصراوي)

أعلنت كتائب المجاهدين، اليوم الأحد، استهداف زورقًا حربيًا إسرائيليًا في البحر غربي لمدينة غزة بصاروخ من طراز "سعير" وذلك خلال المعارك المشتعلة في قطاع غزة، مذ قررت قوات الاحتلال الإسرائيلي دخول قطاع غزة.

وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، استهداف جرافة إسرائيلية من طراز "دي 9" بقذيفة "الياسين 105" شمال مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

ويشهد مخيمي النصيرات والبريج وسط قطاع غزة قصف مدفعي مكثف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن اليوم ارتفاع عدد قتلاه إلى 506 منذ اندلاع أحداث الـ7 من أكتوبر، وذلك عقب مقتل 2 من قواته.

كتائب المجاهدين زورق حربي غزة قوات الاحتلال الإسرائيلي كتائب القسام حركة حماس طوفان الأقصى

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مقتل 10 حوثيين في قصف أمريكي استهدف زوارق حوثية بالبحر الأحمر

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

أول قرار لوزير النقل في 2024.. تشغيل 6 محطات مترو جديدة - تفاصيل .
وزير المالية: تحسين الأجور والمعاشات في 2024 لتخفيف الأعباء عن المواطنين .
استشهاد وزير الأوقاف الفلسطيني الأسبق .
سعر الذهب يرتفع بمنتصف تعاملات اليوم .
الحكومة تحسم الجدل بشأن رصد إصابات بسلالات جديدة من أنفلونزا الخنازير .
وصول الفرقاطة "القدير" إلى قاعدة الإسكندرية إيذانًا بانضمامها للقوات البحرية .