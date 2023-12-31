القسام: استهداف جرافة صهيونية من نوع D9 بقذيفة الياسين 105 شمال خانيونس في غزة

مصراوي

أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، استهداف جرافة صهيونية من نوع D9 بقذيفة الياسين 105 شمال مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

ويشهد مخيمي النصيرات والبريج وسط قطاع غزة قصف مدفعي مكثف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

كانت هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي هو الذي سوف يحكم غزة والقطاع سوف يكون منزوع السلاح ولن تكون هناك قوة إلا إسرائيل.