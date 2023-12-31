جيش الاحتلال: قوات المظليين بدأت عملها في خان يونس هذا الأسبوع

(مصراوي)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن قوات المظليين قد باشرت عملياتها في منطقة خان يونس، وذلك بعد أكثر من شهرين على المعارك الضارية التي شهدها شمال قطاع غزة.

وجاء في بيان صادر عن جيش الاحتلال: "باشرت قوات المظليين عملياتها في منطقة خان يونس هذا الأسبوع، عقب شهرين من الاشتباكات العنيفة في شمال قطاع غزة، وانضمت هذه القوات إلى صفوف الفرقة 98 التي تخوض المعركة في جنوب القطاع".

وأوضح البيان: "عند دخول المنطقة، شن الفريق القتالي هجمات على عدة نقاط من البنى التحتية، وتشمل ذلك نقاط المراقبة والمواقع المضادة للدبابات ومستودعات الأسلحة التابعة لحركة حماس".

وأضاف البيان: "في سياق المواجهات القصيرة المدى، تم استهداف عدد من المقاتلين، حيث قامت فرق القناصة التابعة للواء بتحديد واستهداف عناصر حماس بدقة".

وأضاف البيان، أن قوات المظلية تعمل بشكل متواصل من أجل رصد مواقع فتحات الأنفاق والخطوط السرية تحت الأرض في تلك المنطقة".

وزعم البيان، أن قوات المظليين تعرفت على عدة عناصر تابعة لحركة حماس، وهم يحملون صواريخ "آر بي جي"، قائلًا إنه تم استهدافهم بشكل فوري.