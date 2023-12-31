نتنياهو: جيشنا سيحكم غزة ولن تكون هناك قوة إلا لإسرائيل بعد الحرب

مصراوي

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي هو الذي سوف يحكم غزة والقطاع سوف يكون منزوع السلاح ولن تكون هناك قوة إلا إسرائيل.

كانت هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله، إذا لم نحقق الأمن في الشمال عبر الوسائل السياسية فسوف نحققه عبر الوسائل العسكرية.

وأضاف نتنياهو، قال إننا سوف نقضي على حماس وسوف نستعيد كافة الأسرى، مضيفا أن الجيش يعمل بشكل أخلاقي في حربه على حماس في غزة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أمس السبت، أن جيش الاحتلال حقق انتصارات كبيرة ويتكبد أثمانا باهظة وإن النصر يحتاج المزيد من الوقت.

وأوضح نتنياهو، أنه يواجه ضغوطا دولية بينما يمضي في تحقيق الأهداف الإسرائيلية في غزة بإعادة الأمن إلى جبهتي الشمال والجنوب وإعادة السكان إلى منازلهم، موضحا أن الحرب ستستمر شهورا عديدة أخرى.