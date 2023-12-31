وزير مالية الاحتلال: الإسرائيليون يرغبون بالعودة لغزة لأنها مكان جميل ويحولون الصحراء لمكان مزدهر

مصراوي

قال وزير المالية الإسرائيلي، إنه لو بقي في غزة 100 أو 200 ألف عربي فالحديث عن اليوم التالي سيختلف كثيرا.

وأضاف وزير المالية الإسرائيلي لإذاعة الجيش، يجب أن نشجع السكان في غزة على الهجرة فهم يعيشون في ضائقة وفقر، موضحا أن الإسرائيليون يرغبون بالعودة لغزة لأنها مكان جميل وسوف يحولون الصحراء لمكان مزدهر.

كانت هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله، إذا لم نحقق الأمن في الشمال عبر الوسائل السياسية فسوف نحققه عبر الوسائل العسكرية.

وأضاف نتنياهو، قال إننا سوف نقضي على حماس وسوف نستعيد كافة الأسرى، مضيفا أن الجيش يعمل بشكل أخلاقي في حربه على حماس في غزة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أمس السبت، أن جيش الاحتلال حقق انتصارات كبيرة ويتكبد أثمانا باهظة وإن النصر يحتاج المزيد من الوقت.

وأوضح نتنياهو، أنه يواجه ضغوطا دولية بينما يمضي في تحقيق الأهداف الإسرائيلية في غزة بإعادة الأمن إلى جبهتي الشمال والجنوب وإعادة السكان إلى منازلهم، موضحا أن الحرب ستستمر شهورا عديدة أخرى.