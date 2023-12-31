إعلان

BBC

وزير مالية الاحتلال: الإسرائيليون يرغبون بالعودة لغزة لأنها مكان جميل ويحولون الصحراء لمكان مزدهر

02:57 م الأحد 31 ديسمبر 2023

قطاع غزة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

قال وزير المالية الإسرائيلي، إنه لو بقي في غزة 100 أو 200 ألف عربي فالحديث عن اليوم التالي سيختلف كثيرا.

وأضاف وزير المالية الإسرائيلي لإذاعة الجيش، يجب أن نشجع السكان في غزة على الهجرة فهم يعيشون في ضائقة وفقر، موضحا أن الإسرائيليون يرغبون بالعودة لغزة لأنها مكان جميل وسوف يحولون الصحراء لمكان مزدهر.

كانت هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله، إذا لم نحقق الأمن في الشمال عبر الوسائل السياسية فسوف نحققه عبر الوسائل العسكرية.

وأضاف نتنياهو، قال إننا سوف نقضي على حماس وسوف نستعيد كافة الأسرى، مضيفا أن الجيش يعمل بشكل أخلاقي في حربه على حماس في غزة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أمس السبت، أن جيش الاحتلال حقق انتصارات كبيرة ويتكبد أثمانا باهظة وإن النصر يحتاج المزيد من الوقت.

وأوضح نتنياهو، أنه يواجه ضغوطا دولية بينما يمضي في تحقيق الأهداف الإسرائيلية في غزة بإعادة الأمن إلى جبهتي الشمال والجنوب وإعادة السكان إلى منازلهم، موضحا أن الحرب ستستمر شهورا عديدة أخرى.

غزة وزير مالية الاحتلال إسرائيل جيش الاحتلال طوفان الأقصى

فيديو قد يعجبك:

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

أول قرار لوزير النقل في 2024.. تشغيل 6 محطات مترو جديدة - تفاصيل .
وزير المالية: تحسين الأجور والمعاشات في 2024 لتخفيف الأعباء عن المواطنين .
استشهاد وزير الأوقاف الفلسطيني الأسبق .
سعر الذهب يرتفع بمنتصف تعاملات اليوم .
الحكومة تحسم الجدل بشأن رصد إصابات بسلالات جديدة من أنفلونزا الخنازير .
وصول الفرقاطة "القدير" إلى قاعدة الإسكندرية إيذانًا بانضمامها للقوات البحرية .