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BBC

إصابة شاب بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم عين السلطان بأريحا

01:17 م الأحد 31 ديسمبر 2023

الهلال الأحمر الفلسطيني

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مصراوي

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، إصابة شاب بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم عين السلطان بأريحا.

كان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال إننا سوف نقضي على حماس وسوف نستعيد كافة الأسرى، مضيفا أن الجيش يعمل بشكل أخلاقي في حربه على حماس في غزة.

وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحفي، أمس السبت، أن جيش الاحتلال حقق انتصارات كبيرة ويتكبد أثمانا باهظة وإن النصر يحتاج المزيد من الوقت.

وأوضح نتنياهو، أنه يواجه ضغوطا دولية بينما يمضي في تحقيق الأهداف الإسرائيلية في غزة بإعادة الأمن إلى جبهتي الشمال والجنوب وإعادة السكان إلى منازلهم، موضحا أن الحرب ستستمر شهورا عديدة أخرى.

وتابع رئيس وزراء الاحتلال: "أقدر الموقف الأمريكي في تقديم مزيد من السلاح لإسرائيل وفي مجلس الأمن"، موضحا أنه في حال وسّع حزب الله اللبناني نطاق الحرب فسيتلقى ضربات لن يتخيلها إلى جانب إيران.

وأشار نتنياهو إلى أن جيش الاحتلال يعمل ضد إيران كل الوقت وفي كل مكان وأن الجميع يعلم أن التهديد من جانب طهران سيزداد إن حصلت على سلاح نووي، لافتا إلى أن الجيش يعمق عملياته العسكرية في جنوب قطاع غزة ووسطه فوق الأرض وتحتها ويقتل "المخربين وسنصفي قادة حماس".

وأكد نتنياهو، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيواصل الحرب حتى يحقق الانتصار، مشددا على أن محور "فيلادلفيا" ينبغي أن يكون تحت سيطرة إسرائيل.

الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة شاب الرصاص الحي مخيم عين السلطان طوفان الأقصى

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