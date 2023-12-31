مدير مستشفى برزيلاي الإسرائيلي: لم نعهد هذا العدد من الإصابات سابقًا

(مصراوي)

نقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن مدير مستشفى برزيلاي، أن إسرائيل عالجت منذ هجوم الـ7 من أكتوبر أكثر من 3500 جريح، مشيرًا إلى أنه رقم لم تعهده المستشفيات الإسرائيلية من قبل.

ورغم تضارب أرقام المصابين من المدنيين والجيش الإسرائيلي منذ أحداث الـ 7 من أكتوبر، إلا أن الجيش الإسرائيلي لم يصدر بيانات رسمية حتى الآن للحديث عن الحصيلة النهائية للمصابين في الحرب.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي السابق إيلي كوهين، قد طالب في وقت سابق بفتح تحقيق مع الحكومة الإسرائيلية مع تحميلها المسؤولية الكاملة عن الهجوم.