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BBC

هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: وقوع حادث قرب ميناء الحديدة اليمني

11:51 ص الأحد 31 ديسمبر 2023

البحرية البريطانية

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(مصراوي)

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الأحد، إنها تلقت تقريرًا عن وقوع حادث على بعد 55 ميلا بحريا جنوب غربي ميناء الحديدة اليمني.

وأضافت هيئة عمليات التجارة، أن السفينة أبلغت عن تعرضها لهجوم بثلاثة زوارق من ناحية الميناء وجرى تبادل إطلاق النار، مشيرًة إلى أنه لم تقع أي خسائر بين أفراد الطاقم.

وتستهدف جماعة أنصار الله الحوثي، جميع السفن المتجهة إلى إسرائيل، مع إعلانها سابقًا أنها ستستهدف كافة السفن المتجهة من وإلى إسرائيل ردًا على استهداف المدنيين في قطاع غزة وحتى يسمح بدخول الإمدادات اللازمة إلى القطاع.

وأصبح البحر الأحمر منطقة مضطربة مؤخرًا، بعد هجمات الحوثيين إضافة إلى استهداف سفينة هولندية قبالة سواحل الهند، اتهمت الولايات المتحدة إيران باستهدافها بينما نفت الأخيرة ذلك قائلة إن واشنطن ليست في موقف يسمح لها بتوجيه الاتهامات.

ميناء الحديدة اليمني البحرية البريطانية إسرائيل الولايات المتحدة جماعة أنصار الله غزة

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