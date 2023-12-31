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BBC

قوات الاحتلال تحاصر مستشفيين في الضفة الغربية

12:09 ص الأحد 31 ديسمبر 2023

جنود الاحتلال

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مصراوي

قالت وكالة أنباء "شمس نيوز" الفلسطينية، مساء اليوم السبلت، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر مستشفى ثابت ثابت الحكومي ومستشفى الزكاة في مدينة طولكرم بالضفة الغربية.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة طولكرم من محورها الغربي في وقت سابق من اليوم، وسط تعزيزات عسكرية برفقة جرافتين D9 من حاجز "تسنعوز" اتجاه طولكرم.

وقالت كتائب شهداء الأقصى، إن مقاتليها يخوضون اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال المقتحمة لمخيم نور شمس بوابل كثيف من الرصاص .

حصار مستشفى الضفة الغربية الاحتلال الإسرائيلي مستشفى ثابت مستشفى الزكاة

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