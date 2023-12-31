قوات الاحتلال تحاصر مستشفيين في الضفة الغربية

مصراوي

قالت وكالة أنباء "شمس نيوز" الفلسطينية، مساء اليوم السبلت، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر مستشفى ثابت ثابت الحكومي ومستشفى الزكاة في مدينة طولكرم بالضفة الغربية.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة طولكرم من محورها الغربي في وقت سابق من اليوم، وسط تعزيزات عسكرية برفقة جرافتين D9 من حاجز "تسنعوز" اتجاه طولكرم.

وقالت كتائب شهداء الأقصى، إن مقاتليها يخوضون اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال المقتحمة لمخيم نور شمس بوابل كثيف من الرصاص .