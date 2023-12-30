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BBC

"بموجب المبادرة القطرية".. البث العبرية: مجلس الحرب يوافق على صفقة لتبادل الأسرى

11:33 م السبت 30 ديسمبر 2023

صفقة تبادل الأسرى

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مصراوي

قالت هيئة البث العبرية، مساء اليوم السبت، إن مجلس الحرب الإسرائيلي منح رئيس الموساد ديفيد برنيع ضوءا أخضر لإتمام صفقة تبادل أسرى مع حماس بموجب المبادرة القطرية الأخيرة.

وأمس الجمعة، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية، إن مجلس الحرب ناقش مقترحا قطريا، للإفراج عن 40-50 أسيرا في غزة مقابل تهدئة لمدة شهر.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن المقترح القطري يشمل أيضا الإفراج عن أسرى فلسطينيين من ذوي الأحكام العالية.

وأعلنت قناة العربية -الحدث نقلا عن مصادر لها، أمس، أن زعيم الجناح العسكري لحركة حماس يحيى السنوار، يتجه لقبول المبادرة المصرية القطرية لتبادل الأسرى وإقرار هدنة إنسانية في قطاع غزة.

وبحسب ما نقلته قناة العربية الحدث عن مصادرها، أن المبادرة تقضي بإطلاق سراح الأسرى المدنيين لدى الفصائل الفلسطينية وأبرزها كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، وسرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي، مقابل أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال وهدنة لـ 20 يوما.

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