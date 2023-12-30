التحالف الدولي يقصف مواقع لفصائل موالية لإيران شرقي سوريا

مصراوي

قال المرصد السوري في بيان له، مساء اليوم السبت، إن قوات التحالف الدولي قصفت مواقع لفصائل موالية لإيران في دير الزور شرقي سوريا.

وأشار المرصد السوري إلى أن القصف جاء ردا على استهداف قاعدتين أمريكيتين، إثر سقوط 40 صاروخا داخل وخارج القاعدتين الأمريكيتين بريف دير الزور.

وقالت هيئة البث العبرية، اليوم السبت، إن الهجوم الذي شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينة حلب في سوريا استهدف مستودعات يستخدمها فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني لتخزين الأسلحة.

وكان التلفزيون السوري أعلن أن إسرائيل شنت عدوانا جويا من البحر المتوسط على عدد من المواقع جنوب مدينة حلب وأسفر عن وقوع خسائر مادية.

فيما قال المرصد السوري، إن 6 صواريخ إسرائيلية استهدفت منطقة مطار حلب الدولي، مؤكدا ارتفاع عدد القتلى جراء القصف الإسرائيلي لمقرات فصائل موالية لإيران في حلب إلى 4.

كذلك أشار المرصد السوري إلى مقتل 19 شخصا من المسلحين الموالين لإيران بقصف قرب الحدود السورية العراقية.

سبق وأن قالت وزارة الدفاع السورية، إن الهجوم الجوي الإسرائيلي استهدف عددا من النقاط جنوب حلب.