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BBC

روسيا تتهم بريطانيا وأمريكا بالوقوف وراء الهجوم الأوكراني الأخير

10:15 م السبت 30 ديسمبر 2023

وزير الخارجية الروسي

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مصراوي
اتهمت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، كلا من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية بالوقوف وراء القصف الأوكراني لمدينة بيلجورود جنوبي غرب روسيا.
وطالبت روسيا، اليوم السبت، باجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي عقب مقتل 14 شخصا وإصابة 108 من مواطنيها في ضربة نفذها الجيش الأوكراني على مدينة بيلجورود جنوبي غرب روسيا.
كما حذرت وزارة الدفاع الروسية من أنّ الهجوم الأوكراني على مدينة بيلجورود لن يمر "بدون عقاب"، وفق بيانها.
بينما قالت الحكومة الأوكرانية في بيان لها، إن الضربات الروسية على أوكرانيا اليوم قتلت 30 شخصا وأوقعت 160 جريحا.
كذلك أكدت منظمة الأمم المتحدة على أن القصف الروسي الأخير على أوكرانيا واحد من أكبر الضربات الجوية منذ بدء الحرب في فبراير 2022.

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