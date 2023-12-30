البث العبرية: الأجهزة الأمنية تبحث خطة عودة سكان غزة إلى شمالي القطاع

مصراوي

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تبدأ بحث خطة تتيح عودة سكان غزة إلى شمالي القطاع.

وأضافت هيئة البث، أن وزير الدفاع جالانت وعضو مجلس الحرب غانتس رفضا مشاركة نتنياهو في مؤتمر صحفي مشترك اليوم.

كان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري قال خلال مؤتمر صحفي، مساء اليوم السبت، إن قواتهم ستواصل استهداف مصادر إطلاق النيران في جنوب لبنان.

وأشار هاجاري إلى أن قوات جيش الاحتلال مستمرة في القتال بقطاع غزة للقضاء على حركة حماس.

وأوضح كبير المتحدثين العسكريين باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنهم يعملون في شمال وجنوب قطاع غزة ويستهدفون قادة حماس في الجنوب وفي خان يونس.

وزعم هاجاري أن الأسرى الإسرائيليين لدى فصائل المقاومة في غزة لا يتلقون حقوقهم الأساسية وسيعمل جيش الاحتلال على إعادتهم.